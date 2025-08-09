Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive gibt am Abend ab

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 7,66 USD.

Um 20:07 Uhr ging es für die Peloton Interactive-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 7,66 USD. In der Spitze fiel die Peloton Interactive-Aktie bis auf 7,62 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,72 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 964.158 Peloton Interactive-Aktien.

Am 18.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 10,89 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Peloton Interactive-Aktie somit 29,66 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.08.2024 bei 3,19 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Peloton Interactive-Aktie 58,42 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Peloton Interactive-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Peloton Interactive veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 606,90 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 717,70 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Peloton Interactive-Bilanz für Q1 2026 wird am 30.10.2025 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,026 USD je Peloton Interactive-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie freundlich: Peloton kann Erwartungen schlagen

Ausblick: Peloton Interactive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Peloton-Aktie sackt ab: Peloton verringert Verlust weniger stark als erhofft