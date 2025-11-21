Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Freitagnachmittag mit stabiler Tendenz

DAX23.096 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,46 -5,5%Nas22.193 +0,5%Bitcoin72.647 -3,3%Euro1,1493 -0,3%Öl62,15 -1,7%Gold4.081 +0,1%
Kursentwicklung im Fokus

21.11.25 16:08 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Peloton Interactive-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 6,39 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Peloton Interactive
5,49 EUR -0,50 EUR -8,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Peloton Interactive-Aktie kam im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 6,39 USD. Kurzfristig markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 6,43 USD ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die Peloton Interactive-Aktie bis auf 6,32 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,32 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 359.265 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Am 18.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,89 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 70,42 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,64 USD. Dieser Wert wurde am 05.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 27,46 Prozent könnte die Peloton Interactive-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Peloton Interactive-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Peloton Interactive am 06.11.2025. Peloton Interactive hat ein EPS von 0,03 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,00 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 586,00 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 550,80 Mio. USD.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Peloton Interactive am 11.02.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Peloton Interactive-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,133 USD fest.

Redaktion finanzen.net

