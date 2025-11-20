DAX23.279 +0,5%Est505.570 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,43 -8,2%Nas22.218 -1,5%Bitcoin75.147 -5,1%Euro1,1531 -0,1%Öl63,34 -0,5%Gold4.076 -0,1%
Heute im Fokus
Peloton Interactive im Fokus

Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive mit herben Abschlägen am Donnerstagabend

20.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 5,6 Prozent auf 6,50 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Peloton Interactive
5,99 EUR -0,02 EUR -0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Peloton Interactive befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 5,6 Prozent auf 6,50 USD ab. Das Tagestief markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 6,50 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 7,04 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.222.379 Peloton Interactive-Aktien.

Am 18.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,89 USD. Der derzeitige Kurs der Peloton Interactive-Aktie liegt somit 40,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,64 USD ab. Mit einem Kursverlust von 28,64 Prozent würde die Peloton Interactive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Peloton Interactive-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Peloton Interactive ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Das vergangene Quartal hat Peloton Interactive mit einem Umsatz von insgesamt 550,80 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 586,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,01 Prozent verringert.

Am 11.02.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Peloton Interactive veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Peloton Interactive-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,133 USD fest.

Redaktion finanzen.net

