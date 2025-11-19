Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Mittwochabend mit roter Tendenz

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Peloton Interactive. Die Aktionäre schickten das Papier von Peloton Interactive nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,9 Prozent auf 6,91 USD.

Die Peloton Interactive-Aktie notierte um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,9 Prozent auf 6,91 USD. Die Peloton Interactive-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,86 USD nach. Bei 7,11 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 799.080 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Am 18.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,89 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Peloton Interactive-Aktie mit einem Kursplus von 57,71 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,64 USD. Dieser Wert wurde am 05.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 32,87 Prozent könnte die Peloton Interactive-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Peloton Interactive-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Peloton Interactive am 06.11.2025 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Mit einem Umsatz von 550,80 Mio. USD, gegenüber 586,00 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,01 Prozent präsentiert.

Am 11.02.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,134 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

