Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive tendiert am Nachmittag schwächer

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 7,04 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Peloton Interactive-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 7,04 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Peloton Interactive-Aktie bis auf 6,96 USD. Bei 7,11 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 252.980 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.12.2024 bei 10,89 USD. Derzeit notiert die Peloton Interactive-Aktie damit 35,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 4,64 USD fiel das Papier am 05.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Peloton Interactive-Aktie 34,16 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Peloton Interactive-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 06.11.2025 äußerte sich Peloton Interactive zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte Peloton Interactive ebenfalls ein EPS von 0,00 USD je Aktie vermeldet. Peloton Interactive hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 550,80 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 586,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2026 veröffentlicht.

In der Peloton Interactive-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,134 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

