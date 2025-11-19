DAX23.204 +0,1%Est505.552 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,28 -4,1%Nas22.538 +0,5%Bitcoin77.588 -3,2%Euro1,1536 -0,4%Öl63,32 -2,3%Gold4.072 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens 723610 Lufthansa 823212 SAP 716460 Tesla A1CX3T Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX beendet Handel stabil -- Mercedes-Benz, Siemens Energy, Rheinmetall, TKMS, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
DAX behauptet sich: 23.000-Punkte-Marke im Blick - Fokus auf NVIDIA-Bilanz am Abend DAX behauptet sich: 23.000-Punkte-Marke im Blick - Fokus auf NVIDIA-Bilanz am Abend
Bilfinger - Industrie-Service-Dienstleister profitiert von Konjunkturbelebung und Energiewende! Bilfinger - Industrie-Service-Dienstleister profitiert von Konjunkturbelebung und Energiewende!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Blick auf Aktienkurs

Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive tendiert am Nachmittag schwächer

19.11.25 16:08 Uhr
Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive tendiert am Nachmittag schwächer

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 7,04 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Peloton Interactive
6,01 EUR -0,09 EUR -1,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr fiel die Peloton Interactive-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 7,04 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Peloton Interactive-Aktie bis auf 6,96 USD. Bei 7,11 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 252.980 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.12.2024 bei 10,89 USD. Derzeit notiert die Peloton Interactive-Aktie damit 35,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 4,64 USD fiel das Papier am 05.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Peloton Interactive-Aktie 34,16 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Peloton Interactive-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 06.11.2025 äußerte sich Peloton Interactive zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte Peloton Interactive ebenfalls ein EPS von 0,00 USD je Aktie vermeldet. Peloton Interactive hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 550,80 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 586,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2026 veröffentlicht.

In der Peloton Interactive-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,134 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie springt an: Mehr Umsatz verbucht - Erwartungen geschlagen

Ausblick: Peloton Interactive zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Peloton-Aktie freundlich: Peloton kann Erwartungen schlagen

In eigener Sache

Übrigens: Peloton Interactive und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Peloton Interactive

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Peloton Interactive

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: nyker / Shutterstock.com

Nachrichten zu Peloton Interactive

DatumMeistgelesen
Wer­bung