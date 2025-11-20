Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Donnerstagnachmittag gesucht

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Zuletzt konnte die Aktie von Peloton Interactive zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 6,90 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 6,90 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 7,04 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 7,04 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 222.236 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Am 18.12.2024 markierte das Papier bei 10,89 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Peloton Interactive-Aktie derzeit noch 57,83 Prozent Luft nach oben. Am 05.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,64 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 32,83 Prozent würde die Peloton Interactive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten Peloton Interactive-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Peloton Interactive ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,00 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Peloton Interactive hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 550,80 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 586,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 11.02.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Peloton Interactive einen Gewinn von 0,133 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

