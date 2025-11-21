Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive legt am Freitagabend zu

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Peloton Interactive. Zuletzt sprang die Peloton Interactive-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 6,55 USD zu.

Um 20:08 Uhr ging es für das Peloton Interactive-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 6,55 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Peloton Interactive-Aktie bisher bei 6,64 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,32 USD. Bisher wurden heute 1.252.622 Peloton Interactive-Aktien gehandelt.

Am 18.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,89 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Peloton Interactive-Aktie mit einem Kursplus von 66,26 Prozent wieder erreichen. Am 05.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 4,64 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 29,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Peloton Interactive-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 06.11.2025 lud Peloton Interactive zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Peloton Interactive in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,01 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 550,80 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 586,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2026 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Peloton Interactive im Jahr 2026 0,133 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

