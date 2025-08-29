DAX23.505 -2,2%ESt505.294 -1,4%Top 10 Crypto15,47 +1,4%Dow45.019 -1,2%Nas21.064 -1,8%Bitcoin95.251 +2,2%Euro1,1652 -0,5%Öl68,89 +1,1%Gold3.512 +1,0%
Kurs der PepsiCo

PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

02.09.25 16:09 Uhr
PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Die Aktie von PepsiCo zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das PepsiCo-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,7 Prozent auf 154,15 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PepsiCo Inc.
129,90 EUR 2,40 EUR 1,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von PepsiCo konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,7 Prozent auf 154,15 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die PepsiCo-Aktie bei 157,71 USD. Mit einem Wert von 157,33 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.522.416 PepsiCo-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.09.2024 bei 179,73 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.06.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 127,63 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PepsiCo-Aktie derzeit noch 17,20 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 5,33 USD an PepsiCo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,61 USD aus.

PepsiCo veröffentlichte am 17.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,92 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,23 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22,72 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22,50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 09.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 13.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,02 USD je PepsiCo-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie

S&P 500-Titel PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PepsiCo von vor 3 Jahren bedeutet

S&P 500-Titel PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte eine PepsiCo-Investition von vor einem Jahr eingebracht

S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PepsiCo-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bildquellen: littleny / Shutterstock.com

