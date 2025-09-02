DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,80 -0,2%Dow45.058 -0,5%Nas21.408 +0,6%Bitcoin96.040 +0,5%Euro1,1658 +0,1%Öl67,47 -2,3%Gold3.564 +0,9%
Profil
Aktienentwicklung

PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Abend tiefer

03.09.25 20:24 Uhr
PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Abend tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von PepsiCo. Die PepsiCo-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 147,87 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PepsiCo Inc.
126,96 EUR -3,38 EUR -2,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von PepsiCo gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 147,87 USD abwärts. Die PepsiCo-Aktie gab in der Spitze bis auf 147,11 USD nach. Mit einem Wert von 149,95 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.456.346 PepsiCo-Aktien.

Am 06.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 179,73 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der PepsiCo-Aktie ist somit 21,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 127,63 USD fiel das Papier am 27.06.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PepsiCo-Aktie derzeit noch 13,69 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,33 USD an PepsiCo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,61 USD.

PepsiCo ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,92 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,23 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22,50 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22,72 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte PepsiCo am 09.10.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 13.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von PepsiCo.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,02 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: ValeStock / Shutterstock.com

Nachrichten zu PepsiCo Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu PepsiCo Inc.

DatumRatingAnalyst
30.03.2022PepsiCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2020PepsiCo kaufenDZ BANK
04.10.2019PepsiCo overweightJP Morgan Chase & Co.
18.04.2019PepsiCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.03.2022PepsiCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2020PepsiCo kaufenDZ BANK
04.10.2019PepsiCo overweightJP Morgan Chase & Co.
14.12.2017PepsiCo BuyDeutsche Bank AG
09.06.2017PepsiCo Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.04.2019PepsiCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
03.07.2018PepsiCo HoldDeutsche Bank AG
05.10.2017PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
09.01.2017PepsiCo Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
20.08.2018PepsiCo SellGoldman Sachs Group Inc.
09.07.2009PepsiAmericas underweightBarclays Capital
20.09.2005Update PepsiAmericas Inc.: UnderweightLehman Brothers

