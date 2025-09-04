PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Aktie im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von PepsiCo. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die PepsiCo-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 146,93 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der PepsiCo-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 146,93 USD. Kurzfristig markierte die PepsiCo-Aktie bei 147,34 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die PepsiCo-Aktie gab in der Spitze bis auf 145,38 USD nach. Bei 146,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der PepsiCo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 261.811 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 179,73 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.09.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die PepsiCo-Aktie mit einem Kursplus von 22,32 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.06.2025 bei 127,63 USD. Abschläge von 13,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

PepsiCo-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,33 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,61 USD belaufen.

PepsiCo veröffentlichte am 17.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,92 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PepsiCo noch ein Gewinn pro Aktie von 2,23 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat PepsiCo mit einem Umsatz von insgesamt 22,72 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,50 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,99 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte PepsiCo am 09.10.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 13.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass PepsiCo im Jahr 2025 8,03 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

