PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo tendiert am Montagnachmittag südwärts

Die Aktie von PepsiCo gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die PepsiCo-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 143,30 USD.

Die PepsiCo-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 143,30 USD. Im Tief verlor die PepsiCo-Aktie bis auf 142,43 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 145,63 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 359.149 PepsiCo-Aktien den Besitzer.

Am 17.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 179,43 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PepsiCo-Aktie derzeit noch 25,21 Prozent Luft nach oben. Bei 127,63 USD erreichte der Anteilsschein am 27.06.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 10,94 Prozent könnte die PepsiCo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,33 USD an PepsiCo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,61 USD.

Am 17.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,92 USD. Im letzten Jahr hatte PepsiCo einen Gewinn von 2,23 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PepsiCo in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22,72 Mrd. USD im Vergleich zu 22,50 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.10.2025 veröffentlicht. PepsiCo dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,03 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

