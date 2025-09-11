PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo verbilligt sich am Abend

Aktienentwicklung

Die Aktie von PepsiCo gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 143,39 USD.

Die Aktie verlor um 20:07 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 143,39 USD. Im Tief verlor die PepsiCo-Aktie bis auf 142,90 USD. Bei 144,07 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 500.476 PepsiCo-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 179,43 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die PepsiCo-Aktie damit 20,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.06.2025 bei 127,63 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PepsiCo-Aktie 10,99 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 5,33 USD an PepsiCo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,61 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte PepsiCo am 17.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,92 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,23 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,99 Prozent auf 22,72 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22,50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von PepsiCo wird am 09.10.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 13.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass PepsiCo ein EPS in Höhe von 8,03 USD in den Büchern stehen haben wird.

