Performance der Tech-Werte

August 2025: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus

30.08.25 03:15 Uhr
Tops und Flops im TecDAX: So entwickelten sich die Aktien im August 2025 | finanzen.net
Börse Frankfurt

So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX im August.

Werte in diesem Artikel
Indizes
TecDAX
3.703,6 PKT -39,6 PKT -1,06%
Charts|News|Analysen

Die schlechtesten und besten TecDAX-Werte im August 2025

Platz 31: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX im August 2025 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 31.07.2025 und dem 29.08.2025. Stand ist der 29.08.2025.

Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Platz 30: Eckert Ziegler

Eckert Ziegler: -22,32 Prozent

Quelle: Eckert & Ziegler

Platz 29: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -20,61 Prozent

Quelle: SUSS MicroTec SE

Platz 28: AIXTRON SE

AIXTRON SE: -15,67 Prozent

Quelle: AIXTRON

Platz 27: EVOTEC SE

EVOTEC SE: -14,85 Prozent

Quelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Platz 26: Kontron

Kontron: -14,19 Prozent

Quelle: Kontron

Platz 25: Formycon

Formycon: -13,60 Prozent

Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

Platz 24: ATOSS Software

ATOSS Software: -12,90 Prozent

Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

Platz 23: Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec: -11,39 Prozent

Quelle: Carl Zeiss Meditec

Platz 22: CANCOM SE

CANCOM SE: -10,87 Prozent

Quelle: Cancom

Platz 21: Nemetschek SE

Nemetschek SE: -9,99 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

Platz 20: QIAGEN

QIAGEN: -9,34 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Platz 19: JENOPTIK

JENOPTIK: -9,09 Prozent

Quelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

Platz 18: IONOS

IONOS: -8,51 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 17: PNE

PNE: -7,95 Prozent

Quelle: PNE

Platz 16: HENSOLDT

HENSOLDT: -7,75 Prozent

Quelle: HENSOLDT

Platz 15: SAP SE

SAP SE: -7,62 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Platz 14: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: -7,27 Prozent

Quelle: Elmos Semiconductor SE

Platz 13: Siltronic

Siltronic: -7,02 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 12: Drägerwerk

Drägerwerk: -5,83 Prozent

Quelle: Drägerwerk

Platz 11: Nagarro SE

Nagarro SE: -5,57 Prozent

Quelle: Nagarro

Platz 10: Nordex

Nordex: -3,24 Prozent

Quelle: Nordex AG

Platz 9: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: -0,83 Prozent

Quelle: Cineberg / Shutterstock.com

Platz 8: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: 0,02 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 7: freenet

freenet: 0,21 Prozent

Quelle: freenet

Platz 6: TeamViewer

TeamViewer: 0,61 Prozent

Quelle: II.studio / Shutterstock.com

Platz 5: Infineon

Infineon: 0,94 Prozent

Quelle: Infineon Technologies

Platz 4: Bechtle

Bechtle: 1,57 Prozent

Quelle: Bechtle AG

Platz 3: Sartorius vz

Sartorius vz: 5,68 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 2: United Internet

United Internet: 8,33 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 1: SMA Solar

SMA Solar: 11,96 Prozent

Quelle: SMA Solar

