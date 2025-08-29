August 2025: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus
So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX im August.
Platz 31: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX im August 2025 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 31.07.2025 und dem 29.08.2025. Stand ist der 29.08.2025.
Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
Platz 30: Eckert Ziegler
Eckert Ziegler: -22,32 Prozent
Quelle: Eckert & Ziegler
Platz 29: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -20,61 Prozent
Quelle: SUSS MicroTec SE
Platz 28: AIXTRON SE
AIXTRON SE: -15,67 Prozent
Quelle: AIXTRON
Platz 27: EVOTEC SE
EVOTEC SE: -14,85 Prozent
Quelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images
Platz 26: Kontron
Kontron: -14,19 Prozent
Quelle: Kontron
Platz 25: Formycon
Formycon: -13,60 Prozent
Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
Platz 24: ATOSS Software
ATOSS Software: -12,90 Prozent
Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com
Platz 23: Carl Zeiss Meditec
Carl Zeiss Meditec: -11,39 Prozent
Quelle: Carl Zeiss Meditec
Platz 22: CANCOM SE
CANCOM SE: -10,87 Prozent
Quelle: Cancom
Platz 21: Nemetschek SE
Nemetschek SE: -9,99 Prozent
Quelle: Nemetschek Group
Platz 20: QIAGEN
QIAGEN: -9,34 Prozent
Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Platz 19: JENOPTIK
JENOPTIK: -9,09 Prozent
Quelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
Platz 18: IONOS
IONOS: -8,51 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 17: PNE
PNE: -7,95 Prozent
Quelle: PNE
Platz 16: HENSOLDT
HENSOLDT: -7,75 Prozent
Quelle: HENSOLDT
Platz 15: SAP SE
SAP SE: -7,62 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 14: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: -7,27 Prozent
Quelle: Elmos Semiconductor SE
Platz 13: Siltronic
Siltronic: -7,02 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 12: Drägerwerk
Drägerwerk: -5,83 Prozent
Quelle: Drägerwerk
Platz 11: Nagarro SE
Nagarro SE: -5,57 Prozent
Quelle: Nagarro
Platz 10: Nordex
Nordex: -3,24 Prozent
Quelle: Nordex AG
Platz 9: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: -0,83 Prozent
Quelle: Cineberg / Shutterstock.com
Platz 8: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: 0,02 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 7: freenet
freenet: 0,21 Prozent
Quelle: freenet
Platz 6: TeamViewer
TeamViewer: 0,61 Prozent
Quelle: II.studio / Shutterstock.com
Platz 5: Infineon
Infineon: 0,94 Prozent
Quelle: Infineon Technologies
Platz 4: Bechtle
Bechtle: 1,57 Prozent
Quelle: Bechtle AG
Platz 3: Sartorius vz
Sartorius vz: 5,68 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 2: United Internet
United Internet: 8,33 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 1: SMA Solar
SMA Solar: 11,96 Prozent
Quelle: SMA Solar
Weitere News
Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag