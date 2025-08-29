DAX in KW 35: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.
Platz 41: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 35/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 22.08.2025 und dem 29.08.2025. Stand ist der 29.08.2025.
Quelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Platz 40: Commerzbank
Commerzbank: -10,53 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 39: QIAGEN
QIAGEN: -6,67 Prozent
Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Platz 38: BASF
BASF: -5,62 Prozent
Quelle: Pressefoto BASF
Platz 37: Deutsche Bank
Deutsche Bank: -5,27 Prozent
Quelle: Mirco Vacca / Shutterstock.com
Platz 36: Infineon
Infineon: -5,13 Prozent
Quelle: Infineon Technologies
Platz 35: Zalando
Zalando: -4,91 Prozent
Quelle: nitpicker / Shutterstock.com
Platz 34: RWE
RWE: -4,14 Prozent
Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Platz 33: Brenntag SE
Brenntag SE: -4,10 Prozent
Quelle: Brenntag AG
Platz 32: Porsche Automobil vz
Porsche Automobil vz: -3,65 Prozent
Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
Platz 31: Porsche
Porsche: -3,49 Prozent
Quelle: http://www.porsche.com
Platz 30: Daimler Truck
Daimler Truck: -3,48 Prozent
Quelle: Daimler Truck AG
Platz 29: Vonovia SE
Vonovia SE: -3,46 Prozent
Quelle: Vonovia SE
Platz 28: Merck
Merck: -3,43 Prozent
Quelle: Merck KGaA
Platz 27: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Mercedes-Benz Group (ex Daimler): -3,25 Prozent
Quelle: ben bryant / Shutterstock.com
Platz 26: DHL Group (ex Deutsche Post)
DHL Group (ex Deutsche Post): -3,24 Prozent
Quelle: AIF
Platz 25: Allianz
Allianz: -3,16 Prozent
Quelle: Allianz
Platz 24: adidas
adidas: -2,97 Prozent
Quelle: adidas
Platz 23: Volkswagen (VW) vz
Volkswagen (VW) vz: -2,75 Prozent
Quelle: FotograFFF / Shutterstock.com
Platz 22: Fresenius SE
Fresenius SE: -2,68 Prozent
Quelle: Fresenius
Platz 21: Henkel vz
Henkel vz: -2,52 Prozent
Quelle: Henkel AG
Platz 20: Siemens Energy
Siemens Energy: -2,35 Prozent
Quelle: Siemens Energy AG
Platz 19: BMW
BMW: -2,14 Prozent
Quelle: Gyuszkofoto / Shutterstock.com
Platz 18: Deutsche Börse
Deutsche Börse: -2,06 Prozent
Quelle: Deutsche Börse AG
Platz 17: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: -1,87 Prozent
Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
Platz 16: Bayer
Bayer: -1,73 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 15: Symrise
Symrise: -1,69 Prozent
Quelle: Symrise AG
Platz 14: Continental
Continental: -1,60 Prozent
Quelle: Continental
Platz 13: Hannover Rück
Hannover Rück: -1,50 Prozent
Quelle: www.hannover-rueck.de
Platz 12: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: -1,40 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 11: Beiersdorf
Beiersdorf: -1,33 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 10: EON SE
EON SE: -1,29 Prozent
Quelle: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images
Platz 9: Airbus SE
Airbus SE: -0,87 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 8: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: -0,67 Prozent
Quelle: M DOGAN / Shutterstock.com
Platz 7: Heidelberg Materials
Heidelberg Materials: -0,44 Prozent
Quelle: Strahlengang / Shutterstock.com
Platz 6: SAP SE
SAP SE: -0,39 Prozent
Quelle: SAP
Platz 5: MTU Aero Engines
MTU Aero Engines: -0,13 Prozent
Quelle: MTU Aero Engines
Platz 4: Siemens
Siemens: -0,13 Prozent
Quelle: A.Penkov / Shutterstock.com
Platz 3: Fresenius Medical Care (FMC) St
Fresenius Medical Care (FMC) St: 0,44 Prozent
Quelle: Fresenius Medical Care
Platz 2: Sartorius vz
Sartorius vz: 1,07 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 1: Rheinmetall
Rheinmetall: 4,13 Prozent
Quelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Weitere News
Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com