DAX-Performance

DAX in KW 35: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern

30.08.25 03:11 Uhr
DAX-Performance KW 35: Wer punktete, wer verlor? Die Tops und Flops der Woche | finanzen.net

In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.902,2 PKT -137,7 PKT -0,57%
Charts|News|Analysen

So schnitten DAX-Werte in der Kalenderwoche 35 ab

Platz 41: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 35/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 22.08.2025 und dem 29.08.2025. Stand ist der 29.08.2025.

Quelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Platz 40: Commerzbank

Commerzbank: -10,53 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 39: QIAGEN

QIAGEN: -6,67 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Platz 38: BASF

BASF: -5,62 Prozent

Quelle: Pressefoto BASF

Platz 37: Deutsche Bank

Deutsche Bank: -5,27 Prozent

Quelle: Mirco Vacca / Shutterstock.com

Platz 36: Infineon

Infineon: -5,13 Prozent

Quelle: Infineon Technologies

Platz 35: Zalando

Zalando: -4,91 Prozent

Quelle: nitpicker / Shutterstock.com

Platz 34: RWE

RWE: -4,14 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Platz 33: Brenntag SE

Brenntag SE: -4,10 Prozent

Quelle: Brenntag AG

Platz 32: Porsche Automobil vz

Porsche Automobil vz: -3,65 Prozent

Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Platz 31: Porsche

Porsche: -3,49 Prozent

Quelle: http://www.porsche.com

Platz 30: Daimler Truck

Daimler Truck: -3,48 Prozent

Quelle: Daimler Truck AG

Platz 29: Vonovia SE

Vonovia SE: -3,46 Prozent

Quelle: Vonovia SE

Platz 28: Merck

Merck: -3,43 Prozent

Quelle: Merck KGaA

Platz 27: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Mercedes-Benz Group (ex Daimler): -3,25 Prozent

Quelle: ben bryant / Shutterstock.com

Platz 26: DHL Group (ex Deutsche Post)

DHL Group (ex Deutsche Post): -3,24 Prozent

Quelle: AIF

Platz 25: Allianz

Allianz: -3,16 Prozent

Quelle: Allianz

Platz 24: adidas

adidas: -2,97 Prozent

Quelle: adidas

Platz 23: Volkswagen (VW) vz

Volkswagen (VW) vz: -2,75 Prozent

Quelle: FotograFFF / Shutterstock.com

Platz 22: Fresenius SE

Fresenius SE: -2,68 Prozent

Quelle: Fresenius

Platz 21: Henkel vz

Henkel vz: -2,52 Prozent

Quelle: Henkel AG

Platz 20: Siemens Energy

Siemens Energy: -2,35 Prozent

Quelle: Siemens Energy AG

Platz 19: BMW

BMW: -2,14 Prozent

Quelle: Gyuszkofoto / Shutterstock.com

Platz 18: Deutsche Börse

Deutsche Börse: -2,06 Prozent

Quelle: Deutsche Börse AG

Platz 17: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: -1,87 Prozent

Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

Platz 16: Bayer

Bayer: -1,73 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 15: Symrise

Symrise: -1,69 Prozent

Quelle: Symrise AG

Platz 14: Continental

Continental: -1,60 Prozent

Quelle: Continental

Platz 13: Hannover Rück

Hannover Rück: -1,50 Prozent

Quelle: www.hannover-rueck.de

Platz 12: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: -1,40 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 11: Beiersdorf

Beiersdorf: -1,33 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 10: EON SE

EON SE: -1,29 Prozent

Quelle: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images

Platz 9: Airbus SE

Airbus SE: -0,87 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 8: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: -0,67 Prozent

Quelle: M DOGAN / Shutterstock.com

Platz 7: Heidelberg Materials

Heidelberg Materials: -0,44 Prozent

Quelle: Strahlengang / Shutterstock.com

Platz 6: SAP SE

SAP SE: -0,39 Prozent

Quelle: SAP

Platz 5: MTU Aero Engines

MTU Aero Engines: -0,13 Prozent

Quelle: MTU Aero Engines

Platz 4: Siemens

Siemens: -0,13 Prozent

Quelle: A.Penkov / Shutterstock.com

Platz 3: Fresenius Medical Care (FMC) St

Fresenius Medical Care (FMC) St: 0,44 Prozent

Quelle: Fresenius Medical Care

Platz 2: Sartorius vz

Sartorius vz: 1,07 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 1: Rheinmetall

Rheinmetall: 4,13 Prozent

Quelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com

