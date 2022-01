adidas plant 2022 mehr als 2.800 Neueinstellungen

Aktien in diesem Artikel adidas 245,05 EUR

2,57% Charts

News

Analysen

Den Angaben zufolge geht es um Nachbesetzungen offener Stellen und auch um den Aufbau von Jobs.

Mit mehr als 900 Beschäftigten erfolgt der Großteil der Neueinstellungen in den adidas-Stores. Mehr als 500 Stellen will der Sportartikelhersteller in den Bereichen Digital, IT und Data & Analytics besetzen. Mehr als 800 der Neueinstellungen entfallen auf Deutschland.

Insgesamt beschäftigt adidas rund 62.000 Mitarbeiter, davon etwa 7.700 in Deutschland. In der Unternehmenszentrale in Herzogenaurach arbeiten laut Mitteilung rund 5.300 Menschen.

FRANKFURT (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf adidas Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf adidas

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com