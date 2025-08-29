Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Montagvormittag mit Kursplus
Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 157,40 EUR zu.
Die Pfeiffer Vacuum-Aktie konnte um 09:02 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 157,40 EUR. Bei 157,40 EUR erreichte die Pfeiffer Vacuum-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 157,40 EUR. Zuletzt wechselten 3 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.
Am 01.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 162,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 147,80 EUR. Mit einem Kursverlust von 6,10 Prozent würde die Pfeiffer Vacuum-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Pfeiffer Vacuum am 25.04.2024 vor. Das EPS wurde auf 1,66 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pfeiffer Vacuum 1,66 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 218,43 Mio. EUR gegenüber 218,43 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Pfeiffer Vacuum-Aktie in Rot: Pfeiffer Vacuum mit Umsatzwarnung
Aktien gespalten: SDAX-Rauswurf von Pfeiffer Vacuum-Aktie nach Pflichtverletzung - thyssenkrupp nucera bleibt
