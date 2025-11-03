DAX24.158 +0,8%Est505.692 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,73 -1,2%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.355 -2,7%Euro1,1516 -0,2%Öl64,68 -0,6%Gold3.998 -0,1%
Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Montagvormittag nahezu unbewegt

03.11.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Pfeiffer Vacuum zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 156,00 EUR.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie zeigte sich um 09:02 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 156,00 EUR an der Tafel. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 156,00 EUR. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 156,00 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 156,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 55 Pfeiffer Vacuum-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 162,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 147,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie mit einem Verlust von 5,26 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfeiffer Vacuum am 25.04.2024. In Sachen EPS wurden 1,66 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pfeiffer Vacuum 1,66 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 218,43 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 218,43 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

