Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Nachmittag mit Einbußen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 155,80 EUR ab.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 155,80 EUR. Bei 155,80 EUR markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 156,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.213 Pfeiffer Vacuum-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 162,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Pfeiffer Vacuum-Aktie 4,36 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 147,80 EUR. Der derzeitige Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie liegt somit 5,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfeiffer Vacuum am 25.04.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,66 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,66 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 218,43 Mio. EUR gegenüber 218,43 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Pfeiffer Vacuum-Aktie in Rot: Pfeiffer Vacuum mit Umsatzwarnung

Aktien gespalten: SDAX-Rauswurf von Pfeiffer Vacuum-Aktie nach Pflichtverletzung - thyssenkrupp nucera bleibt

Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag fester