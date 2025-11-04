DAX23.946 -0,8%Est505.658 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,16 -0,3%Nas23.515 -1,3%Bitcoin89.340 -3,4%Euro1,1491 -0,3%Öl64,49 -0,5%Gold3.967 -0,9%
Pfeiffer Vacuum Aktie News: Anleger greifen bei Pfeiffer Vacuum am Dienstagnachmittag zu

04.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 156,20 EUR.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 156,20 EUR. In der Spitze legte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 157,00 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 157,00 EUR. Von der Pfeiffer Vacuum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.267 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 162,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2025). Gewinne von 4,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 147,80 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 5,38 Prozent könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfeiffer Vacuum am 25.04.2024. Das EPS wurde auf 1,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfeiffer Vacuum in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 218,43 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 218,43 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pfeiffer Vacuum

