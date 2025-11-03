Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Montagnachmittag stabil

Notierung im Fokus

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Pfeiffer Vacuum-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 156,00 EUR.

Mit einem Wert von 156,00 EUR bewegte sich die Pfeiffer Vacuum-Aktie um 15:41 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 156,40 EUR erreichte die Pfeiffer Vacuum-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Der Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 156,00 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 156,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 275 Pfeiffer Vacuum-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 162,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.07.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Pfeiffer Vacuum-Aktie 4,23 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 147,80 EUR am 07.04.2025. Mit Abgaben von 5,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfeiffer Vacuum am 25.04.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,66 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 218,43 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Pfeiffer Vacuum 218,43 Mio. EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Pfeiffer Vacuum-Aktie in Rot: Pfeiffer Vacuum mit Umsatzwarnung

Aktien gespalten: SDAX-Rauswurf von Pfeiffer Vacuum-Aktie nach Pflichtverletzung - thyssenkrupp nucera bleibt

Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag fester