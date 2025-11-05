Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Mittwochvormittag mit KursVerlusten
Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 156,00 EUR abwärts.
Die Pfeiffer Vacuum-Aktie wies um 09:02 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 156,00 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 156,00 EUR. Bei 156,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 203 Pfeiffer Vacuum-Aktien umgesetzt.
Am 01.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 162,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,23 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 147,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Am 25.04.2024 legte Pfeiffer Vacuum die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,66 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,66 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Pfeiffer Vacuum 218,43 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 218,43 Mio. EUR umgesetzt worden.
Analysen zu Pfeiffer Vacuum AG
