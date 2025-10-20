Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum verteidigt am Nachmittag Tendenz

Pfeiffer Vacuum im Fokus

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die Pfeiffer Vacuum-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 155,00 EUR.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie zeigte sich um 15:41 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 155,00 EUR. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 155,00 EUR aus. Der Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 155,00 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 155,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 299 Pfeiffer Vacuum-Aktien.

Bei einem Wert von 162,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2025). Derzeit notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie damit 4,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 147,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie 4,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 218,43 Mio. EUR gegenüber 218,43 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

