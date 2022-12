Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Keine Krebsrisiken-Klagen

Gute Nachrichten für GSK, Sanofi und Pfizer. Eine Richterin in West Palm Beach in US-Bundesstaat Florida entschied am Dienstag, dass die Pharmakonzerne sich nicht fast 2000 Klagen wegen angeblicher Krebsrisiken des Medikaments Zantac gegen Sodbrennen stellen müssen.