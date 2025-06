Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Pfizer zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Pfizer-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 24,51 USD.

Die Pfizer-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 24,51 USD. Bei 24,66 USD erreichte die Pfizer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 24,33 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 718.746 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2024 markierte das Papier bei 31,54 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfizer-Aktie. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 20,92 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,71 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Pfizer 1,69 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,00 USD für die Pfizer-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Pfizer am 29.04.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,52 USD. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Pfizer im vergangenen Quartal 13,72 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pfizer 14,88 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.08.2025 veröffentlicht.

In der Pfizer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,00 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

