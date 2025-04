Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 22,67 USD zu.

Um 15:53 Uhr wies die Pfizer-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 22,67 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Pfizer-Aktie bei 22,69 USD. Bei 22,19 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.127.086 Pfizer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 31.07.2024 markierte das Papier bei 31,54 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfizer-Aktie somit 28,11 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 20,92 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 8,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Pfizer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,69 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,71 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,20 USD an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfizer am 04.02.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17,76 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 14,25 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Pfizer wird am 29.04.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Pfizer rechnen Experten am 05.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfizer im Jahr 2025 2,96 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

