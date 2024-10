Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag leichter

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 29,40 USD.

Die Pfizer-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 29,40 USD. Der Kurs der Pfizer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 29,22 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,46 USD. Zuletzt wechselten via New York 611.019 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Bei 32,68 USD erreichte der Titel am 19.10.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,16 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,21 USD. Dieser Wert wurde am 27.04.2024 erreicht. Mit Abgaben von 14,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Pfizer-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,65 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,68 USD ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 31,00 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfizer am 30.07.2024. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfizer ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,41 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,31 Prozent auf 13,28 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,73 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 29.10.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 04.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Pfizer.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfizer im Jahr 2024 2,66 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

