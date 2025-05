Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Montagnachmittag nahe Nulllinie

Kurs der Pfizer

Die Aktie von Pfizer zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Im New York-Handel kam die Pfizer-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 22,81 USD.

Die Pfizer-Aktie bewegte sich um 15:53 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 22,81 USD. Die Pfizer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 22,97 USD aus. Das bisherige Tagestief markierte Pfizer-Aktie bei 22,65 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,65 USD. Zuletzt wurden via New York 848.240 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,54 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Pfizer-Aktie mit einem Kursplus von 38,25 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,92 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 8,31 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 1,69 USD an Pfizer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,71 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,20 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfizer am 29.04.2025. Das EPS wurde auf 0,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Pfizer mit einem Umsatz von insgesamt 13,72 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,88 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,82 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 05.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,01 USD je Pfizer-Aktie.

