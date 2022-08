Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer macht am Nachmittag Boden gut

Die Pfizer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 49,00 EUR. In der Spitze gewann die Pfizer-Aktie bis auf 49,06 EUR. Mit einem Wert von 48,18 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.866 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Bei 54,51 EUR markierte der Titel am 20.12.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,11 Prozent hinzugewinnen. Bei 35,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Pfizer-Aktie mit einem Verlust von 38,61 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 53,80 USD.

Am 28.07.2022 äußerte sich Pfizer zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pfizer 1,07 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 27.742,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 46,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18.977,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.11.2022 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Pfizer einen Gewinn von 6,50 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

BioNTech-Aktie & Co: CureVac nach Klageeinreichung - BioNTech und Pfizer setzen sich zur Wehr

Diese US-Aktien befanden sich im zweiten Quartal 2022 im Portfolio der Deutschen Bank

BioNTech-Aktie trotzdem deutlich leichter: Kräftiges Gewinn- und Umsatzwachstum im ersten Halbjahr

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc.

Bildquellen: Molly Woodward / Shutterstock.com