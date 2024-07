Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 29,57 USD ab.

Die Pfizer-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 29,57 USD. Die Pfizer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 29,49 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,59 USD. Zuletzt wurden via New York 492.869 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Am 25.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,80 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,83 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 25,21 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfizer-Aktie 14,74 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,65 USD an Pfizer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,69 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 31,00 USD.

Pfizer ließ sich am 01.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,55 USD, nach 0,98 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 14,88 Mrd. USD – eine Minderung von 18,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 18,28 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Pfizer rechnen Experten am 05.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Pfizer einen Gewinn von 2,35 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

