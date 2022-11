Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer reagiert am Vormittag positiv

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 47,78 EUR zu. Die Pfizer-Aktie legte bis auf 47,78 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 47,78 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 84 Pfizer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.12.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,51 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 12,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,16 EUR am 24.02.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfizer-Aktie 18,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,00 USD aus.

Am 01.11.2022 lud Pfizer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,78 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,34 USD je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,04 Prozent auf 22.638,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 24.094,00 USD in den Büchern gestanden.

Pfizer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 31.01.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Pfizer-Aktie in Höhe von 6,48 USD im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

