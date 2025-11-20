Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusDAX letztlich höher -- US-Börsen fallen ins Minus -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht -- Meta, D-Wave, Plug Power, Palantir, Rüstungsaktien, AMD, Novo Nordisk im Fokus
EXACT Sciences-Aktie nach Übernahmeangebot von Abbott beflügelt. Walmart erhöht Prognose nach starken Zahlen. Lufthansa bekundet Interesse an TAP Air. BNP Paribas erhöht Kapitalpuffer. Mutares verkauft letzte Steyr-Beteiligung. Bayer-Lungenkrebs-Medikament erhält beschleunigte US-Zulassung. Electro Optic Systems übernimmt Abfangtechnologie-Geschäft der MARSS Group.
Umfrage
Glauben Sie an eine Jahresendrally beim DAX?