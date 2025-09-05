Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Montagabend tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Plug Power. Das Papier von Plug Power befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,3 Prozent auf 1,46 USD ab.
Um 20:07 Uhr rutschte die Plug Power-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 1,46 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Plug Power-Aktie ging bis auf 1,43 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 1,47 USD. Bisher wurden heute 2.423.601 Plug Power-Aktien gehandelt.
Am 08.01.2025 markierte das Papier bei 3,32 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 128,18 Prozent. Am 17.05.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,69 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 52,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.
Am 11.08.2025 hat Plug Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Plug Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 173,97 Mio. USD gegenüber 143,35 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Plug Power-Bilanz für Q3 2025 wird am 11.11.2025 erwartet.
Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,614 USD je Plug Power-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.03.2019
|Plug Power Buy
|B. Riley FBR
|23.08.2018
|Plug Power Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|25.07.2017
|Plug Power Outperform
|FBR & Co.
|06.04.2017
|Plug Power Outperform
|FBR & Co.
|06.04.2017
|Plug Power Buy
|Rodman & Renshaw, LLC
