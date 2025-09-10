Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power zeigt sich am Donnerstagabend gestärkt

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Plug Power. Die Aktionäre schickten das Papier von Plug Power nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,9 Prozent auf 1,51 USD.

Die Plug Power-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr 4,9 Prozent im Plus bei 1,51 USD. Den Tageshöchststand markierte die Plug Power-Aktie bei 1,56 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 1,43 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 5.443.927 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Am 08.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,32 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 119,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 17.05.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,69 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 54,24 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Plug Power-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 11.08.2025 legte Plug Power die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 USD gegenüber -0,36 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 173,97 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 143,35 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Plug Power am 11.11.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Plug Power im Jahr 2025 -0,614 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

