Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power schiebt sich am Abend vor
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Plug Power. Zuletzt stieg die Plug Power-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 1,56 USD.
Die Plug Power-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 1,56 USD. In der Spitze legte die Plug Power-Aktie bis auf 1,58 USD zu. Bei 1,55 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 5.990.820 Plug Power-Aktien den Besitzer.
Am 08.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,32 USD an. Der aktuelle Kurs der Plug Power-Aktie ist somit 113,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 0,69 USD fiel das Papier am 17.05.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 55,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Plug Power-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.
Plug Power veröffentlichte am 11.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Plug Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,36 Prozent auf 173,97 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 143,35 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Plug Power wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,614 USD je Plug Power-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.03.2019
|Plug Power Buy
|B. Riley FBR
|23.08.2018
|Plug Power Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|25.07.2017
|Plug Power Outperform
|FBR & Co.
|06.04.2017
|Plug Power Outperform
|FBR & Co.
|06.04.2017
|Plug Power Buy
|Rodman & Renshaw, LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.03.2015
|Plug Power Neutral
|ROTH Capital Partners, LLC
|13.11.2014
|Plug Power Neutral
|ROTH Capital Partners, LLC
|28.07.2006
|Plug Power Downgrade
|Thomas Weisel Partners
|01.07.2005
|Plug Power Ersteinschätzung
|Pacific Growth Equities
|30.06.2005
|Update Plug Power Inc.: Equal Weight
|Pacific Growth Equities
