Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power verteuert sich am Freitagnachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Plug Power zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Plug Power-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 2,38 USD.

Das Papier von Plug Power konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 2,38 USD. Die Plug Power-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 2,46 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 2,43 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.847.462 Plug Power-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,32 USD an. Derzeit notiert die Plug Power-Aktie damit 28,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 17.05.2025 Kursverluste bis auf 0,69 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Plug Power-Aktie 243,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Plug Power-Aktie.

Am 11.08.2025 hat Plug Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,20 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,36 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Plug Power im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 173,97 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 143,35 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Plug Power am 11.11.2025 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,615 USD je Plug Power-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Plug Power-Aktie zuletzt mit Kursschwäche - Rallymodus bleibt aber intakt

Plug Power-Aktie schießt nach Analysten-Upgrade nach oben: Kurszielverdopplung möglich?

Nach Fed-Zinssenkung: Plug Power-Aktie nach Aufschwung mit weiteren Gewinnen