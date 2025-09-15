Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power steigt am Abend stark

Blick auf Plug Power-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Plug Power. Zuletzt stieg die Plug Power-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 5,1 Prozent auf 1,65 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Plug Power nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:02 Uhr 5,1 Prozent auf 1,65 USD. Die Plug Power-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1,67 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,59 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 5.574.867 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Am 08.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 3,32 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Plug Power-Aktie mit einem Kursplus von 101,21 Prozent wieder erreichen. Bei 0,69 USD erreichte der Anteilsschein am 17.05.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 58,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Plug Power-Aktie.

Zuletzt erhielten Plug Power-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Plug Power veröffentlichte am 11.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 173,97 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 21,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 143,35 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen.

2025 dürfte Plug Power einen Verlust von -0,614 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

