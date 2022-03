Plug Power Aktie News: Plug Power in Rot

Die Plug Power-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 25,50 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Plug Power-Aktie bis auf 25,50 EUR. Bei 25,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 695 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2021 markierte das Papier bei 41,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Am 12.05.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,26 EUR ab.

Analysten gehen davon aus, dass Plug Power 2023 einen Verlust in Höhe von -0,216 USD je Aktie ausweisen dürften.

Plug Power ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Herstellung von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen befasst, die herkömmliche Batterien in elektrisch betriebenen Geräten und Fahrzeugen ersetzen.

Plug Power-Aktie, NEL ASA-Aktie & Co: Mehr Tempo für grüne Energie

Drohen Europa Stromausfälle? Analysten warnen vor Energiemangel bei Russland-Embargo

Profiteure der Russland-Sanktionen: Grüne Aktien wie Vestas, SMA, NEL & Co. - Was Anleger jetzt wissen müssen

