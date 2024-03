Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende stärker

Marktbericht

So performte der NASDAQ 100 letztendlich.

Werte in diesem Artikel

Der NASDAQ 100 verbuchte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss Gewinne in Höhe von 0,44 Prozent auf 18.320,38 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 1,09 Prozent höher bei 18.438,24 Punkten, nach 18.240,11 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18.317,10 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18.464,70 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,64 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 21.02.2024, stand der NASDAQ 100 noch bei 17.478,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.12.2023, betrug der NASDAQ 100-Kurs 16.757,41 Punkte. Vor einem Jahr, am 21.03.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 12.741,44 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 10,74 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 18.464,70 Punkten. Bei 16.249,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Micron Technology (+ 14,13 Prozent auf 109,85 USD), Broadcom (+ 5,64 Prozent auf 1.348,00 USD), Lam Research (+ 3,53 Prozent auf 982,57 USD), Illumina (+ 3,20 Prozent auf 137,45 USD) und Applied Materials (+ 2,80 Prozent auf 210,80 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Pinduoduo (spons ADRs) (-7,47 Prozent auf 122,30 USD), Apple (-4,09 Prozent auf 171,37 USD), JDcom (-3,87 Prozent auf 27,05 USD), Cognizant (-3,42 Prozent auf 72,58 USD) und Align Technology (-2,39 Prozent auf 321,27 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 28.954.965 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Microsoft-Aktie mit 2,865 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

2024 hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net