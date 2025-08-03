DAX23.991 +0,4%ESt505.366 +0,3%Top 10 Crypto15,29 +1,2%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.016 +0,5%Euro1,1723 +0,3%Öl68,05 -0,1%Gold3.471 +0,7%
DAX höher -- Siemens erhält mit Konsortium Mega-Auftrag -- VW muss Millionenstrafe in Brasilien zahlen -- TeamViewer, Alibaba, Novo Nordisk, Rheinmetall, STADA, Bayer, Orsted im Fokus
Profil
ATX-Kursverlauf

Pluszeichen in Wien: ATX steigt am Montagmittag

01.09.25 12:25 Uhr
Pluszeichen in Wien: ATX steigt am Montagmittag | finanzen.net

Mit dem ATX geht es heute aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
60,65 EUR 0,60 EUR 1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AT & S (AT&S)
20,00 EUR -0,10 EUR -0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
18,63 EUR -0,23 EUR -1,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DO & CO
224,00 EUR -5,00 EUR -2,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
81,80 EUR -0,20 EUR -0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lenzing AG
26,60 EUR -0,05 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mayr-Melnhof Karton AG
80,00 EUR 0,20 EUR 0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
47,00 EUR -0,20 EUR -0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Österreichische Post AG
28,95 EUR -0,35 EUR -1,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Raiffeisen
28,42 EUR -0,34 EUR -1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UNIQA Insurance AG
12,40 EUR 0,14 EUR 1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX
4.622,8 PKT 8,5 PKT 0,18%
Charts|News|Analysen

Um 12:07 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,30 Prozent fester bei 4.628,16 Punkten. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 133,056 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,025 Prozent schwächer bei 4.613,20 Punkten in den Montagshandel, nach 4.614,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4.612,33 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4.659,35 Punkten.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 01.08.2025, lag der ATX noch bei 4.457,10 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4.426,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, wies der ATX einen Wert von 3.730,00 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 26,56 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 4.857,40 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3.481,22 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Lenzing (+ 0,95 Prozent auf 26,70 EUR), Raiffeisen (+ 0,92 Prozent auf 28,64 EUR), Andritz (+ 0,91 Prozent auf 60,70 EUR), Österreichische Post (+ 0,69 Prozent auf 29,00 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,68 Prozent auf 81,85 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil AT S (AT&S) (-4,28 Prozent auf 19,48 EUR), DO (-0,88 Prozent auf 225,00 EUR), CPI Europe (-0,70 Prozent auf 18,52 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,50 Prozent auf 80,00 EUR) und UNIQA Insurance (-0,32 Prozent auf 12,34 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Aktuell weist die AT S (AT&S)-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 59.098 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 31,555 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

ATX-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,31 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen