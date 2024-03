Pluszeichen in Zürich: So performt der SPI mittags

Kursentwicklung im Fokus

Der SPI verbucht derzeit Zuwächse.

Am Mittwoch bewegt sich der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,46 Prozent fester bei 14.962,86 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,951 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,027 Prozent stärker bei 14.898,49 Punkten, nach 14.894,46 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 14.898,49 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14.980,32 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 0,272 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.02.2024, lag der SPI bei 14.694,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.12.2023, verzeichnete der SPI einen Stand von 14.374,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.03.2023, notierte der SPI bei 14.366,97 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 2,70 Prozent. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 15.005,61 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14.455,60 Zählern.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit ObsEva (+ 68,06 Prozent auf 0,02 CHF), Meyer Burger (+ 8,66 Prozent auf 0,07 CHF), Implenia (+ 7,62 Prozent auf 33,20 CHF), PolyPeptide (+ 4,62 Prozent auf 16,30 CHF) und IVF HARTMANN (+ 3,20 Prozent auf 129,00 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Addex Therapeutics (-12,29 Prozent auf 0,06 CHF), Kinarus (-11,11 Prozent auf 0,00 CHF), HOCHDORF (-9,77 Prozent auf 12,00 CHF), CI Com SA (-7,41 Prozent auf 1,25 CHF) und Orascom Development (-5,08 Prozent auf 4,11 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Im SPI ist die Meyer Burger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6.950.007 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 250,762 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Fokus

Unter den SPI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Orascom Development-Aktie mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,94 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net