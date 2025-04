Porsche-Absatz sinkt um 8 Prozent - 38,5 Prozent der Autos elektrifiziert

DOW JONES--Porsche hat im ersten Quartal 71.470 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert, das sind 8 Prozent weniger als im Vorjahr. Starkes Wachstum in Nordamerika konnte die heftigen Einbrüche in China und Deutschland nicht ausgleichen.

In Nordamerika stiegen die Verkäufe um 37 Prozent auf 20.698 Autos, nachdem der Absatz im Vorjahr unter einfuhrbedingten Verzögerungen gelitten hatte, wie das Unternehmen in Stuttgart mitteilte. In Deutschland brachen die Auslieferungen um 34 Prozent auf 7.495 Autos ein, im restlichen Europa um 10 Prozent auf 18.017 Einheiten. Auf beiden Märkten war das Vorjahr überproportional stark gewesen, in diesem Jahr gab es wegen der Vorschriften zur Cybersicherheit eine Angebotslücke. In China führte die angespannte wirtschaftliche Lage zu einem Rückgang der Auslieferungen um 42 Prozent auf 9.471 Fahrzeuge. Übersee- und Wachstumsmärkte verzeichneten ein Plus von 6 Prozent auf 15.789 Fahrzeuge.

Bestseller war im Quartal der kleine SUV Macan mit 23.555 Einheiten - ein Plus von 14 Prozent, rund 60 Prozent davon wurden in der Elektro-Variante ausgeliefert. Insgesamt waren 25,9 Prozent der ausgelieferten Porsche vollelektrisch und weitere 12,6 Prozent Plug-in-Hybride.

Vertriebsvorstand Matthias Becker erklärte, Porsche werde sich weiter darauf konzentrieren, "Nachfrage und das Angebot gemäß unserer Strategie Value over Volume in Einklang zu bringen".

