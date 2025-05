Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz büßt am Nachmittag ein

Volkswagen (VW) vz im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 97,28 EUR nach.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 97,28 EUR. Bei 96,64 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 98,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 356.008 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 29.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 123,95 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 29.11.2024 auf bis zu 78,86 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 18,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,26 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Volkswagen (VW) vz 6,36 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 113,80 EUR angegeben.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 30.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,65 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 77,56 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 75,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 25.07.2025 vorlegen. Am 23.07.2026 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2025 20,61 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Tesla-Aktie im Blick: Tesla im Rückspiegel - BYD setzt mit Ladeinnovation und neuer Strategie neue Maßstäbe

Börsengang in Hongkong: CATL-Aktie startet stark

DAX 40-Titel Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Volkswagen (VW) vz-Investment von vor 10 Jahren eingefahren