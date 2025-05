Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz schiebt sich am Freitagmittag vor

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Porsche Automobil vz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 36,61 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,2 Prozent auf 36,61 EUR. Im Tageshoch stieg die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 37,16 EUR. Bei 36,96 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 175.980 Porsche Automobil vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.06.2024 markierte das Papier bei 51,26 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie liegt somit 28,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,46 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie ist somit 16,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR an Porsche Automobil vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,20 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 38,43 EUR.

Am 13.11.2024 äußerte sich Porsche Automobil vz zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.05.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 19.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche Automobil vz ein EPS in Höhe von 12,70 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

