Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Zuletzt ging es für das Porsche Automobil vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 35,39 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:46 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 35,39 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 35,44 EUR an. Bei 35,26 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 112.443 Porsche Automobil vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (51,26 EUR) erklomm das Papier am 04.06.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 30,46 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 13,93 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,20 EUR, nach 1,91 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 38,43 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche Automobil vz am 14.05.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,53 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 3,49 EUR erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von -1019000000,00 EUR, gegenüber 1,14 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 189,78 Prozent präsentiert.

Porsche Automobil vz wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 13.08.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 18.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,86 EUR fest.

