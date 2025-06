Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Montagnachmittag mit Abschlägen

Porsche Automobil vz im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 34,39 EUR abwärts.

Das Papier von Porsche Automobil vz befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,0 Prozent auf 34,39 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Porsche Automobil vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 34,36 EUR aus. Bei 34,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 296.452 Porsche Automobil vz-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 51,26 EUR erreichte der Titel am 04.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche Automobil vz-Aktie mit einem Kursplus von 49,05 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,46 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 11,43 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 1,91 EUR an Porsche Automobil vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,12 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 38,43 EUR.

Am 14.05.2025 legte Porsche Automobil vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,53 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 3,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Porsche Automobil vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 189,78 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei -1019000000,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Porsche Automobil vz am 13.08.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Porsche Automobil vz rechnen Experten am 18.08.2026.

Experten taxieren den Porsche Automobil vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 12,53 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Porsche Automobil vz-Analyse: Bernstein Research verleiht Porsche Automobil vz-Aktie Market-Perform in jüngster Analyse

DAX 40-Wert Porsche Automobil vz-Aktie: Porsche Automobil vz-Dividende niedriger

DAX 40-Titel Porsche Automobil vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche Automobil vz von vor 3 Jahren bedeutet