Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz präsentiert sich am Montagmittag fester

Um 12:22 Uhr stieg die Porsche SE Vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 88,92 EUR. Die Porsche SE Vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 89,06 EUR aus. Bei 88,98 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 147.263 Porsche SE Vz-Aktien den Besitzer.

Am 08.06.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 102,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Porsche SE Vz-Aktie ist somit 14,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 67,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche SE Vz-Aktie derzeit noch 24,63 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 102,71 EUR für die Porsche SE Vz-Aktie aus.

Porsche SE Vz ließ sich am 10.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.05.2022 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2022-Kennzahlen am 21.03.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche SE Vz einen Gewinn von 16,56 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

