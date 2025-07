Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz verzeichnet am Dienstagmittag kaum Ausschläge

Notierung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Porsche Automobil vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 33,69 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie zeigte sich um 11:47 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 33,69 EUR. Bei 33,81 EUR erreichte die Porsche Automobil vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze fiel die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 33,57 EUR. Bei 33,69 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 58.315 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Bei 43,68 EUR markierte der Titel am 13.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,65 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 30,46 EUR. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie liegt somit 10,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Porsche Automobil vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,30 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 38,43 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche Automobil vz am 14.05.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,53 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 3,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 189,78 Prozent auf -1019000000,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 13.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 18.08.2026 wird Porsche Automobil vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,33 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

