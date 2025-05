Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

Notierung im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 38,41 EUR zu.

Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 38,41 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 38,68 EUR an. Mit einem Wert von 37,92 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 379.104 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,26 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.06.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 30,46 EUR. Abschläge von 20,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 1,91 EUR an Porsche Automobil vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,20 EUR aus. Analysten bewerten die Porsche Automobil vz-Aktie im Durchschnitt mit 38,43 EUR.

Am 13.11.2024 hat Porsche Automobil vz die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.08.2025 terminiert. Am 19.05.2026 wird Porsche Automobil vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2025 12,14 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

