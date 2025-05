Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Vormittag in Grün

Kurs der Porsche Automobil vz

Die Aktie von Porsche Automobil vz zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Porsche Automobil vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 38,34 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Porsche Automobil vz-Papiere um 09:07 Uhr 0,7 Prozent. Bei 38,42 EUR markierte die Porsche Automobil vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,92 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 34.250 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 51,26 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,70 Prozent könnte die Porsche Automobil vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,46 EUR am 07.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Porsche Automobil vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,91 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,20 EUR. Analysten bewerten die Porsche Automobil vz-Aktie im Durchschnitt mit 38,43 EUR.

Porsche Automobil vz gewährte am 13.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 13.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Porsche Automobil vz dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 19.05.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Porsche Automobil vz-Gewinn in Höhe von 12,14 EUR je Aktie aus.

