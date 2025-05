Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz gibt am Donnerstagvormittag nach

So bewegt sich Porsche Automobil vz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 38,29 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,3 Prozent auf 38,29 EUR ab. Bei 38,02 EUR markierte die Porsche Automobil vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,03 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche Automobil vz-Aktien beläuft sich auf 34.519 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2024 auf bis zu 51,26 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie liegt somit 25,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,46 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie ist somit 20,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR an Porsche Automobil vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,20 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 38,43 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Porsche Automobil vz ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,49 EUR je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 458,00 Mio. EUR, gegenüber 1,14 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 59,65 Prozent präsentiert.

Am 13.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Porsche Automobil vz dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 19.05.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Porsche Automobil vz-Gewinn in Höhe von 12,14 EUR je Aktie aus.

